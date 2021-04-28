Полное руководство по Python 3: от новичка до профессионала

Изучи Python 3 с нуля - один из самых популярных языков программирования в мире + Введение в SQL и PostgreSQL
Python, Python 3, SQL, PostgreSQL

About this course

Python стабильно входит в ТОП-10 наиболее популярных языков программирования. Это именно тот язык с которого стоит начинать изучать программирование. Благодаря своей простоте и элегантности, Python позволяет новичкам не вникать во множество сложных программных понятий и конструкций, присущих другим языкам.  Короче говоря, если вы только начинаете своё путешествие в мир программирования, Python станет отличным выбором в качестве вашего первого языка программирования.

Популярность Python объясняется не только тем, что его легко изучать, но и реальными преимуществами языка в смысле его профессионального применения для решения сложных проблем автоматизации. Python - кросс-платформенный язык и работает под Windows, Linux, Mac OS. Множество архитектурных конструкций в этом языке строятся без нагромождения абстракций, как часто происходит в других ЯП (языках программирования).  Огромное количество уже готовых библиотек даёт возможность не изобретать велосипеды на каждом шагу.

Этот курс покрывает все основные возможности Python и даёт рекомендации по написанию грамотного, "чистого" кода. Данный курс покрывает следующие темы:

  • Введение в Python: в чём преимущества Python, Python 2 vs Python 3, технические особенности, инсталляция дистрибутива

  • Основы Python: обзор типов данных, числа и простая математика, переменные, bool и None, основы работы со строками,
    форматирование строк, операторы сравнения, работа с файлами

  • Коллекции в Python: list, dict, tuple, set, for-цикл, while-цикл, генераторы, логика с условиями

  • Функции и модули: помощь по API, основы написания функций, лямбда-выражения,  вложенные функции и область видимости переменных, декораторы

  • Обработка ошибок: ошибки и исключения, выброс исключений, их обработка, очистка ресурсов, юнит-тестирование

  • Классы: наследование и полиморфизм, множественное наследование, миксины, магические методы, абстрактные классы, проблема инкапсуляции

  • Модули и пакеты:  PyPi, pip, создание модулей и пакетов, импорт модулей, типов и функций, __name__ и __main__

  • Дополнительные материалы: отладка, реализуем stack, namedtuple, декораторы, datetime, enum, интроспекция, управление памятью

  • Встроенные модули: json, itertools, requests

  • Инфраструктура и новые фичи: линтеры, виртуальные окружения, data classes, type hints

  • PyCharm: установка, создание проекта, отладка, рефакторинг, quick fixes

  • Введение в SQL и PostgreSQL: запросы, подзапросы, виды отношений, соединения, подключение к БД из Python и т.д.

  • Множество домашних заданий с решениями!

  • Живой чат для студентов - более 4000 участников!

Зачисляйтесь на курс прямо сейчас и начинайте новую жизнь, программируя на Python!

Whom this course is for

Новички, которые никогда не пробовали программировать. Программисты, которые хотят вникнуть в новый для себя язык программирования.

Initial requirements

Современный компьютер с доступом к Интернет.

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Old Price: RUB 1,690 Discount Price: RUB 1,190
Try for free