About this course
Курс "Python для начинающих" рассчитан на школьников и всех желающих познакомиться с программированием.
В курсе рассматриваются основные типы данных, конструкции и принципы структурного программирования. Используется версия языка Python ветки 3.x.
Выбор Python обусловлен такими его преимуществами как ясность кода и быстрота реализации на нем программ. Основной целью курса является знакомство с программированием, формирование базовых понятий структурного программирования.
Курс разбит на 8 модулей, каждый из них содержит теоретические и практические материалы и задания.
Модули курса:
- Ввод-вывод данных;
- Условный оператор;
- Типы данных;
- Циклы for и while;
- Строковый тип данных;
- Списки;
- Функции;
- Работа над мини-проектом.
Решения будут проверяться автоматической системой, поэтому вы будете получать быструю обратную связь. Если у вас возникнут проблемы, команда курса даст советы и подсказки. Кроме того, возникшие проблемы всегда можно обсудить с однокурсниками в комментариях к задачам.
Who is this course for
Курс рассчитан на школьников и всех желающих познакомиться с программированием.
Для освоения курса требуются базовые знания из школьной программы по информатике и математике.
Для освоения курса требуются базовые знания из школьной программы по информатике и математике.