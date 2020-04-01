Курс "Python для начинающих" рассчитан на школьников и всех желающих познакомиться с программированием.

В курсе рассматриваются основные типы данных, конструкции и принципы структурного программирования. Используется версия языка Python ветки 3.x.

Выбор Python обусловлен такими его преимуществами как ясность кода и быстрота реализации на нем программ. Основной целью курса является знакомство с программированием, формирование базовых понятий структурного программирования.

Курс разбит на 8 модулей, каждый из них содержит теоретические и практические материалы и задания.

Модули курса:

Ввод-вывод данных; Условный оператор; Типы данных; Циклы for и while; Строковый тип данных; Списки; Функции; Работа над мини-проектом.

Решения будут проверяться автоматической системой, поэтому вы будете получать быструю обратную связь. Если у вас возникнут проблемы, команда курса даст советы и подсказки. Кроме того, возникшие проблемы всегда можно обсудить с однокурсниками в комментариях к задачам.