Python для начинающих

Курс с кучей тренировочных задач, удобный как для самостоятельного изучения, так и для работы в группе в рамках внеурочной деятельности.
Certificate Stepik

About this course

Курс "Python для начинающих" рассчитан на школьников и всех желающих познакомиться с программированием. 

В курсе рассматриваются основные типы данных, конструкции и принципы структурного программирования. Используется версия языка Python ветки 3.x.

Выбор Python обусловлен такими его преимуществами как ясность кода и быстрота реализации на нем программ. Основной целью курса является знакомство с программированием, формирование базовых понятий структурного программирования.

Курс разбит на 8 модулей, каждый из них содержит теоретические и практические материалы и задания.

Модули курса:

  1. Ввод-вывод данных;
  2. Условный оператор;
  3. Типы данных;
  4. Циклы for и while;
  5. Строковый тип данных;
  6. Списки;
  7. Функции;
  8. Работа над мини-проектом.

Решения будут проверяться автоматической системой, поэтому вы будете получать быструю обратную связь. Если у вас возникнут проблемы, команда курса даст советы и подсказки. Кроме того, возникшие проблемы всегда можно обсудить с однокурсниками в комментариях к задачам.

Who is this course for

Курс рассчитан на школьников и всех желающих познакомиться с программированием.

Для освоения курса требуются базовые знания из школьной программы по информатике и математике.

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